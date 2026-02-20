UFMS lança projeto de apoio à pessoa idosa em Aquidauana

Divulgação/ UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio do Campus de Aquidauana, deu início à execução do projeto “Envelhecer nos Territórios”, iniciativa voltada à proteção, promoção e garantia dos direitos da pessoa idosa no município. A proposta busca fortalecer a rede de proteção social e ampliar o acesso da população idosa às políticas públicas.



Nesta sexta-feira (20), começou o Curso de Formação de Agentes de Direitos Humanos, etapa inicial do projeto. Com carga horária de 40 horas, a capacitação é ministrada pela professora doutora Ana Graziele Lourenço Toledo e prepara profissionais para atuar diretamente nos bairros de Aquidauana.



A partir de março, os agentes iniciarão visitas domiciliares com a aplicação de questionários destinados ao mapeamento e ao zoneamento dos territórios. A ação pretende identificar demandas, vulnerabilidades e potencialidades locais, além de promover maior aproximação entre os serviços públicos e as pessoas idosas. A meta é realizar visitas a 1.500 idosos no município.



O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana e foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende, que destinou recursos para sua implementação em Aquidauana e em outros municípios de Mato Grosso do Sul. A iniciativa também possui o aval do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.



Nos próximos dias, os agentes estarão nos bairros realizando as visitas. Para garantir segurança e transparência, todos os profissionais estarão devidamente identificados, com credenciais e vestimentas que comprovam sua vinculação ao projeto. A orientação é que a população receba os agentes com tranquilidade, contribuindo para o fortalecimento da proteção e da promoção dos direitos da pessoa idosa em Aquidauana.