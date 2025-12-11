UFMS promove espetáculo "Natal Luz" na Concha Acústica em dia 20 de dezembro

A iniciativa busca levar à população um momento de celebração natalina
O evento será na Praça dos Estudantes, e contará com apresentação da Orquestra de Violões de Campo Grande / O Pantaneiro/Arquivo
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, realizará no dia 20 de dezembro o espetáculo “Natal Luz”. O evento acontecerá às 19h na Concha Acústica da Praça Afonso Pena, conhecida como Praça dos Estudantes, e contará com apresentação da Orquestra de Violões de Campo Grande.
A iniciativa busca levar à população um momento de celebração natalina, integrando cultura, música e iluminação temática em um ambiente aberto e familiar. A orquestra apresentará um repertório especial de músicas tradicionais do período, criando uma atmosfera de encanto e reflexão sobre o espírito de fim de ano.
A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. A organização convida as famílias aquidauanenses a participarem e vivenciarem juntas a magia do Natal em um espaço público de convivência e arte.
Mais informações sobre a programação podem ser obtidas no site oficial da UFMS (ufms.br). O evento reforça a parceria entre a instituição federal e o município na promoção de atividades culturais acessíveis e de qualidade para a população.
