UFMS promove plantão do CadÚnico na segunda-feira

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação/arquivo

Os estudantes do CPAQ (Campus de Aquidauana da UFMS) que residem na cidade terão a oportunidade de realizar o cadastramento e atualização do CadÚnico na próxima segunda-feira, dia 31 de março de 2025. O plantão acontecerá no Laboratório de Informática - Unidade II da UFMS, das 13h30 às 17h30.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é essencial para que famílias de baixa renda tenham acesso a diversos benefícios sociais, como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e isenção de taxas em concursos públicos.

Para efetuar o cadastro ou a atualização, os estudantes devem levar todos os documentos pessoais e dos demais membros da família. A iniciativa busca garantir que os alunos possam usufruir dos programas sociais disponíveis, fortalecendo o suporte às políticas de inclusão educacional.

A ação reforça o compromisso da UFMS com a assistência estudantil e a democratização do acesso ao ensino superior. Para mais informações, os interessados podem procurar a coordenação do campus.