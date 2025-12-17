UFMS realiza formatura de 117 novos profissionais em Aquidauana

A turma de formandos é composta por 115 concluintes de cursos presenciais e dois de cursos na modalidade a distância / Arquivo/UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizou, no dia 16 de dezembro, a cerimônia de colação de grau de 117 estudantes no campus de Aquidauana. O ato solene foi presidido pela reitora Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo e acompanhado pela diretora do campus, professora Ana Graziele Lourenço Toledo.

A turma de formandos é composta por 115 concluintes de cursos presenciais e dois de cursos na modalidade a distância. Os cursos presenciais que celebraram a formatura foram Administração, Geografia (Bacharelado e Licenciatura), Letras (habilitação em Inglês e em Espanhol), História, Ciências Biológicas, Pedagogia, Matemática e a Licenciatura Intercultural Indígena. Já na modalidade EAD, formaram-se estudantes dos cursos de Tecnologia em Ciências dos Dados e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A solenidade marcou a conclusão de uma importante etapa na vida acadêmica dos novos profissionais, muitos dos quais atuarão diretamente no desenvolvimento regional. A presença da reitora e da diretora do campus reforçou o compromisso da instituição com a interiorização do ensino superior público e de qualidade no estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!