Último dia de ações contra crimes patrimoniais termina com simulado de assalto a banco em Aquidauana

Agentes de segurança de Aquidauana e região participam das ações / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Nesta quarta-feira, dia 26 de julho, o 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, em parceria com o BOPE (Batalhão de Operações Especiais), encerra o ciclo de ações preventivas para combater os crimes contra o patrimônio no município com um simulado de assalto a banco. O simulado de assalto a banco será efetuado no Banco do Brasil em Aquidauana, com início previsto para as 18h30.

Durante o último dia de ações, os participantes vão poder vivenciar de forma simulada uma situação real de assalto, testando a eficiência do Plano de Defesa desenvolvido pelas forças de segurança.

O objetivo principal do plano é fortalecer a segurança pública da região e agir preventivamente contra a crescente ameaça dos chamados "novo cangaço", como ficou conhecido esse tipo de crime que era de forma violenta, semelhante ao bando histórico do cangaço, atacando propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e agências bancárias.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o tenente-coronel Souza destacou que o plano de defesa é uma ação institucional que faz parte da estratégia da Sejusp (Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), sob o comando do secretário Carlos Antônio Videira. O oficial enfatizou ainda a importância de uma abordagem integrada entre as forças de segurança para combater efetivamente esse tipo de crime que tem ameaçado a tranquilidade da população de Aquidauana.



Cronograma

As atividades da última etapa iniciaram-se às 8h da manhã, com instruções no 7 BPM, e à tarde, às 15h30, houve a apresentação do Plano de Defesa para outras instituições, individualmente. Em seguida, os preparativos para o simulado tiveram início às 16h30, com uma reunião entre os atores que interpretariam os criminosos durante o exercício.

Simulado

O simulado de assalto começa às 18h30 no banco do Brasil de Aquidauana. A população poderá acompanhar de longe sem intervir na ação.

O cronograma incluí uma fuga iniciada para os criminosos que protagonizam o assalto, marcada para às 18h50, e o termino para às19h20. A partir das 19h40, todas as forças envolvidas, com suas equipes e viaturas, se posicionaram na frente do Banco do Brasil para registrar a integração das forças, acompanhando fotos e vídeos oficiais, além de proferir palavras de agradecimento.

O tenente-coronel Souza enfatiza que a participação da população da cidade e o engajamento da comunidade no combate ao crime e na construção de um ambiente mais seguro para todos é essencial.

Essa ação preventiva contra o "novo cangaço", como é conhecido o tipo de crime que envolve assaltos a banco com alta violência e uso de explosivos, visa fortalecer a capacidade de resposta das forças de segurança diante de situações críticas, enfrentar os riscos para a população e o patrimônio local.