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Último dia de maio será de tempo firme e calor em Aquidauana

Com a umidade do ar mais baixa e o tempo seco característico desta época do ano, especialistas recomendam atenção redobrada à hidratação

Redação

Publicado em 31/05/2026 às 06:20

Atualizado em 31/05/2026 às 06:43

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O último dia de maio, neste domingo (31), será marcado por tempo firme e sem previsão de chuva em Aquidauana. De acordo com a previsão meteorológica, as temperaturas devem variar entre 18°C nas primeiras horas da manhã e 29°C durante a tarde.

O sol deve predominar ao longo de todo o dia, proporcionando condições favoráveis para atividades ao ar livre. A ausência de chuva também reforça o cenário de estiagem que vem se consolidando na região e que deve continuar nos próximos dias.

Com a umidade do ar mais baixa e o tempo seco característico desta época do ano, especialistas recomendam atenção redobrada à hidratação. A orientação é aumentar o consumo de água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, além de evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

O tempo seco também pode provocar desconfortos como ressecamento da pele, irritação nos olhos e problemas respiratórios, especialmente entre crianças e idosos. Por isso, manter ambientes ventilados e utilizar recipientes com água ou umidificadores pode ajudar a amenizar os efeitos da baixa umidade.

Assim, Aquidauana encerra o mês de maio com clima típico de outono: manhã amena, tarde quente e céu sem nuvens, em um cenário que indica a continuidade do período seco na região.

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