Último dia do Pantanal Tech MS destaca sustentabilidade, agro e economia criativa

Terceira edição do Pantanal Tech MS termina neste domingo / O Pantaneiro

O Pantanal Tech MS 2026 chega ao último dia da terceira edição, neste domingo (05), com uma programação diversificada voltada à inovação no agronegócio, preservação ambiental, empreendedorismo, gastronomia, cultura e lazer. Realizado na Fazenda da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana, o evento reúne pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empresários e o público em geral em uma série de atividades gratuitas.

Ao longo do dia, os visitantes poderão participar de palestras, painéis, oficinas, encontros técnicos, vitrines tecnológicas, atividades esportivas e apresentações culturais, consolidando o Pantanal Tech como um dos principais eventos de ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul.

Tecnologia, inovação e oportunidades

A programação começa cedo, às 07h20, com a Rodada de Oportunidades do Agro, que promove reuniões entre talentos e empresas no Pavilhão da Pecuária, aproximando profissionais e empregadores do setor agropecuário.

Outro destaque são as Vitrines Tecnológicas, abertas das 08h às 14h30, apresentando 25 espaços demonstrativos com tecnologias voltadas à produção sustentável. Os visitantes podem conhecer experimentos desenvolvidos pela UEMS e conversar diretamente com pesquisadores sobre soluções já testadas no campo.

Na Carreta Sebrae, a programação inclui palestra sobre o uso da impressão 3D para agregar valor aos produtos, além de exposição de tecnologias e atendimento ao público durante toda a tarde.

Sustentabilidade e preservação do Pantanal

A conservação ambiental também ocupa espaço de destaque na programação. Entre os principais debates estão o painel sobre gestão e sustentabilidade das RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural), abordando biodiversidade, mudanças climáticas e sequestro de carbono.

Outro importante encontro será o painel "Fogo no Pantanal – Estratégias Integradas para Prevenção, Resposta e Resiliência", reunindo especialistas do Comitê do Fogo de Mato Grosso do Sul, Corpo de Bombeiros e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para discutir monitoramento, prevenção e combate aos incêndios florestais.

Também será realizado o Encontro de Produção Sustentável de Bovinos no Pantanal, promovido pela UEMS e Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), com palestras sobre pecuária sustentável, manejo de pastagens, convivência entre bovinos e onças-pintadas e pesquisas voltadas ao desenvolvimento do setor.

Cultura, gastronomia e economia criativa

A programação cultural reúne oficinas e rodas de conversa sobre artesanato, economia criativa e processos de criação, valorizando o trabalho de artistas e empreendedores sul-mato-grossenses.

Na gastronomia, o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) promove oficinas-show com receitas regionais, incluindo caldo de mandioca com carne seca, sanduíche de linguiça de peixe, técnicas de defumação e pratos típicos da culinária pantaneira.

Já no Pavilhão de Gastronomia e Turismo, o painel "Rota dos Sentidos: Saberes, Aromas e Histórias do Paxixi" apresenta experiências ligadas ao turismo de base comunitária, à identidade alimentar e às tradições da região.

Ao meio-dia, o Palco Principal recebe a apresentação musical "Raízes Paraguaias", com Irwing Ferreira e Fabio Kaida, celebrando a influência da polca e do chamamé na cultura sul-mato-grossense.

Esporte e lazer para toda a família

Durante todo o período da manhã e início da tarde, a Arena Paxixi oferece atividades esportivas e recreativas gratuitas para crianças, jovens e adultos, promovidas pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Outro destaque fica por conta de um telão para que o público possa acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra a Noruega, às 16h (de MS), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Quem pretende visitar o Pantanal Tech MS 2026 pode conferir a programação completa no site oficial do evento, no qual estão disponíveis os horários, locais e detalhes de todas as atividades previstas.

A galeria completa de fotos dos dois primeiros dias já está disponível no site O Pantaneiro, que também acompanha o evento pelas redes sociais, com vídeos e transmissões ao vivo.

