Unidade de Acolhimento de Aquidauana recebe nova remessa de móveis e utensílios

A cerimônia de entrega dos novos itens contou com a presença de autoridades que simbolizaram a união de esforços entre os poderes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Unidade de Acolhimento de Aquidauana recebeu, nesta terça-feira, 29 de janeiro, uma nova remessa de móveis, materiais e utensílios para equipar o espaço que abriga crianças e adolescentes sob medida protetiva. A aquisição, que visa garantir mais conforto, dignidade e um ambiente acolhedor, foi concretizada com os recursos arrecadados no leilão solidário realizado no Parque de Exposições no mês de dezembro. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Poder Judiciário e a empresa Marca P Remates, que destinou um lote especial para a causa, arrecadando o valor total de R$ 17 mil.
A cerimônia de entrega dos novos itens contou com a presença de autoridades que simbolizaram a união de esforços entre os poderes. Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico; o diretor do Fórum da Comarca de Aquidauana, Dr. Juliano Duailibi Baungart; a promotora de Justiça, Drª Angélica de Andrade Arruda; os vereadores Renato Bossay e Reinaldo Kastanha, que auxiliaram ativamente na realização do leilão; e os secretários municipais Clériton Alvarenga (Assistência Social) e Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais). A presença coletiva reforçou o caráter intersetorial do projeto.
Em seus discursos, as autoridades destacaram o significado da ação para a proteção integral da infância e da adolescência. A promotora de Justiça, Drª Angélica de Andrade, enfatizou que os móveis representam a materialização de um ambiente mais humano e adequado ao desenvolvimento dos acolhidos. O prefeito Mauro do Atlântico reafirmou o compromisso da gestão municipal com a transparência na aplicação dos recursos e com a garantia de um espaço digno. O vereador Reinaldo Kastanha, em nome do Legislativo, pontuou o apoio permanente a iniciativas de cunho social que beneficiam diretamente a população.
A coordenadora da Unidade de Acolhimento, Gisele Lopes, agradeceu em nome de toda a equipe técnica. Ela reconheceu a parceria como uma solução criativa e eficaz para sanar necessidades estruturais em um contexto de restrições orçamentárias, celebrando o resultado concreto que impactará positivamente o dia a dia das crianças e adolescentes atendidos. A ação demonstra como a mobilização comunitária e a cooperação institucional podem gerar transformações tangíveis na política de assistência social do município.
