Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 21:19

Buscar

Últimas notícias
X
Desenvolvimento

Unidade de Acolhimento de Aquidauana recebe nova remessa de móveis e utensílios

A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Poder Judiciário e a empresa Marca P Remates, que destinou um lote especial para a causa, arrecadando o valor total de R$ 17 mil

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 20:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cerimônia de entrega dos novos itens contou com a presença de autoridades que simbolizaram a união de esforços entre os poderes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Unidade de Acolhimento de Aquidauana recebeu, nesta terça-feira, 29 de janeiro, uma nova remessa de móveis, materiais e utensílios para equipar o espaço que abriga crianças e adolescentes sob medida protetiva. A aquisição, que visa garantir mais conforto, dignidade e um ambiente acolhedor, foi concretizada com os recursos arrecadados no leilão solidário realizado no Parque de Exposições no mês de dezembro. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Poder Judiciário e a empresa Marca P Remates, que destinou um lote especial para a causa, arrecadando o valor total de R$ 17 mil.

A cerimônia de entrega dos novos itens contou com a presença de autoridades que simbolizaram a união de esforços entre os poderes. Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico; o diretor do Fórum da Comarca de Aquidauana, Dr. Juliano Duailibi Baungart; a promotora de Justiça, Drª Angélica de Andrade Arruda; os vereadores Renato Bossay e Reinaldo Kastanha, que auxiliaram ativamente na realização do leilão; e os secretários municipais Clériton Alvarenga (Assistência Social) e Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais). A presença coletiva reforçou o caráter intersetorial do projeto.

Em seus discursos, as autoridades destacaram o significado da ação para a proteção integral da infância e da adolescência. A promotora de Justiça, Drª Angélica de Andrade, enfatizou que os móveis representam a materialização de um ambiente mais humano e adequado ao desenvolvimento dos acolhidos. O prefeito Mauro do Atlântico reafirmou o compromisso da gestão municipal com a transparência na aplicação dos recursos e com a garantia de um espaço digno. O vereador Reinaldo Kastanha, em nome do Legislativo, pontuou o apoio permanente a iniciativas de cunho social que beneficiam diretamente a população.

A coordenadora da Unidade de Acolhimento, Gisele Lopes, agradeceu em nome de toda a equipe técnica. Ela reconheceu a parceria como uma solução criativa e eficaz para sanar necessidades estruturais em um contexto de restrições orçamentárias, celebrando o resultado concreto que impactará positivamente o dia a dia das crianças e adolescentes atendidos. A ação demonstra como a mobilização comunitária e a cooperação institucional podem gerar transformações tangíveis na política de assistência social do município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prevenção

Aquidauana intensifica ações contra dengue com 7,6 mil vistorias em janeiro

Despedida

Família e amigos prestam última homenagem a Selvirio de Sousa Neto

Melhorias

Aquidauana anuncia revitalização da antiga Estação Ferroviária de Piraputanga

Motociclista fica ferida após colisão entre carro e moto no centro de Aquidauana

Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana e Maringá se despedem de Laerti Luvizetto, ex-proprietário da Farmácia Marialva

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão entre carro e moto no centro de Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

Oportunidade

Confira o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

As inscrições para atletas têm início previsto para o dia 9 de fevereiro, já as inscrições dos técnicos iniciam no dia 12 de março

Governança

Nioaque lança Plano de Desenvolvimento e consolida planejamento para o futuro

O documento reúne um diagnóstico detalhado da realidade de Nioaque, define projetos prioritários

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo