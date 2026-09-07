Unidade móvel levará consultas e cirurgias oftalmológicas a Aquidauana

Carreta do programa Agora Tem Especialistas / Divulgação

Aquidauana deve receber, no fim deste mês, a Unidade Móvel de Oftalmologia e Cirurgias Oftalmológicas do programa Agora Tem Especialistas. A estrutura levará atendimento especializado à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

A unidade oferecerá consultas oftalmológicas, exames diagnósticos específicos e procedimentos cirúrgicos destinados ao tratamento de catarata.

A iniciativa é uma parceria que envolve a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), o Ministério da Saúde e o Governo Federal, com a proposta de ampliar o acesso da população aos serviços especializados.

De acordo com a Prefeitura de Aquidauana, a chegada da estrutura está prevista para 25 de setembro. Mais informações sobre os atendimentos, critérios para realização dos procedimentos e forma de encaminhamento devem ser divulgadas em breve pelo município.