Unidade móvel levará consultas e cirurgias oftalmológicas a Aquidauana

Chegada está prevista para o dia 25 de setembro; iniciativa envolve a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e o Governo Federal
Carreta do programa Agora Tem Especialistas / Divulgação
Aquidauana deve receber, no fim deste mês, a Unidade Móvel de Oftalmologia e Cirurgias Oftalmológicas do programa Agora Tem Especialistas. A estrutura levará atendimento especializado à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).
A unidade oferecerá consultas oftalmológicas, exames diagnósticos específicos e procedimentos cirúrgicos destinados ao tratamento de catarata.
A iniciativa é uma parceria que envolve a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), o Ministério da Saúde e o Governo Federal, com a proposta de ampliar o acesso da população aos serviços especializados.
De acordo com a Prefeitura de Aquidauana, a chegada da estrutura está prevista para 25 de setembro. Mais informações sobre os atendimentos, critérios para realização dos procedimentos e forma de encaminhamento devem ser divulgadas em breve pelo município.
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