Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Unidade Sentinela instalada no Posto de Saúde da Estevão, em Aquidauana, segue com atendimentos até o dia 18 de maio, oferecendo serviços gratuitos de saúde para pacientes com sintomas gripais e doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya.



Voltada para o atendimento rápido e direcionado, a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h.



No local, a população pode passar por consultas médicas e de enfermagem, realizar testes de Covid-19, além de receber medicações e vacinas. Os medicamentos prescritos podem ser retirados no próprio local, de forma totalmente gratuita.



A iniciativa tem como público-alvo pessoas com sintomas gripais, tosse e sinais de arboviroses, contribuindo para o alívio da demanda nas demais unidades de saúde do município.



A ação é promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e visa garantir o atendimento ágil e acessível à população durante os períodos de maior circulação de vírus respiratórios e arboviroses.



Local: ESF "Tiago Bogado Figueiredo" / ESF "João André Madsen" – Posto de Saúde da Estevão

Funcionamento até: 18 de maio

Horários:



Segunda a sexta: 17h às 21h



Sábados, domingos e feriados: 14h às 18h



A orientação é para que os moradores que apresentarem sintomas busquem o atendimento o quanto antes, aproveitando a estrutura montada especialmente para esse tipo de demanda.

