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Unidades de Saúde de Aquidauana estarão fechadas nesta tarde para Conferência Municipal

Farmácia Municipal e ESF da Estevão funcionarão normalmente

Da redação

Publicado em 12/06/2026 às 08:35

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Ministério da Saúde

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), informa que nesta sexta-feira, 12 de junho, as Unidades de Saúde estarão fechadas no período da tarde devido à realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde.

A Farmácia Municipal e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Estevão funcionarão normalmente durante o período.

A administração municipal conta com a compreensão da população e destaca que a Conferência é um importante espaço de participação popular para o fortalecimento e a melhoria dos serviços de saúde do município. O evento acontece às 13h no auditório da Câmara Municipal.

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