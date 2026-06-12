Unidades de Saúde de Aquidauana estarão fechadas nesta tarde para Conferência Municipal

Farmácia Municipal e ESF da Estevão funcionarão normalmente
Ministério da Saúde
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), informa que nesta sexta-feira, 12 de junho, as Unidades de Saúde estarão fechadas no período da tarde devido à realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde.
A Farmácia Municipal e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Estevão funcionarão normalmente durante o período.
A administração municipal conta com a compreensão da população e destaca que a Conferência é um importante espaço de participação popular para o fortalecimento e a melhoria dos serviços de saúde do município. O evento acontece às 13h no auditório da Câmara Municipal.
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Infraestrutura
Saldo positivo
Além de atrair milhares de visitantes, evento impulsionou as vendas de comerciantes dos mais diversos segmentos
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