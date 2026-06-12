Unidades de Saúde de Aquidauana estarão fechadas nesta tarde para Conferência Municipal

Ministério da Saúde

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), informa que nesta sexta-feira, 12 de junho, as Unidades de Saúde estarão fechadas no período da tarde devido à realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde.

A Farmácia Municipal e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Estevão funcionarão normalmente durante o período.

A administração municipal conta com a compreensão da população e destaca que a Conferência é um importante espaço de participação popular para o fortalecimento e a melhoria dos serviços de saúde do município. O evento acontece às 13h no auditório da Câmara Municipal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!