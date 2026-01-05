Unidades de saúde de Aquidauana retomam atendimentos em horário normal

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau) de Aquidauana retomou nesta segunda-feira, dia 5, o funcionamento em horário normal de todas as unidades de saúde do município, após o recesso de fim de ano. Com o retorno, a população volta a ter acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimentos odontológicos, vacinação e acompanhamento de programas de saúde nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

Também retomaram suas atividades em horário regular a Farmácia Municipal (das 6h às 18h), a Vigilância Sanitária (das 7h às 19h), a Coordenação de Controle de Vetores (das 7h às 11h e das 13h às 17h) e a Central de Regulação (das 7h às 11h e das 13h às 17h). Os serviços de urgência, como o SAMU e a Central de Ambulância, permanecem funcionando 24 horas, assim como os setores administrativos da secretaria.

Em comunicado, a secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, destacou a organização das equipes para o retorno. “Com o encerramento do recesso, nossas equipes retomam os atendimentos com total dedicação e compromisso com a população. Estamos organizados para acolher os usuários, dar continuidade aos tratamentos e fortalecer as ações de prevenção e promoção da saúde”, afirmou.

A Sesau informa que, neste início de ano, está intensificando o planejamento das ações, priorizando a organização da demanda, a continuidade dos tratamentos em andamento e o fortalecimento das ações de promoção e prevenção. O objetivo é garantir um atendimento humanizado e eficiente em toda a rede municipal.

A população pode buscar atendimento em qualquer ESF de sua referência, levando documentos pessoais e cartão do SUS. Para consultas com especialistas ou exames mais complexos, é necessário passar pela regulação da Central de Marcação, que funciona no horário mencionado.

O retorno ao funcionamento pleno das unidades de saúde marca a normalização dos serviços públicos municipais após o período festivo, atendendo a uma demanda reprimida e garantindo a continuidade do cuidado integral à saúde dos aquidauanenses.

