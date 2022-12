Unidades de Saúde funcionarão em sistema de escala no recesso do final de ano

(Foto: Divulgação)

Unidades de saúde de Aquidauana funcionarão em sistema de escala durante o recesso de final de ano, fechando apenas nos feriados de Ano Novo dia 31 de dezembro e 1° de janeiro. O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz divulgou nesta quarta-feira (28) o cronograma de atendimento no período.



Conforme o comunicado, os moradores devem priorizar a procura de atendimento médico nas Unidades de Saúde onde os plantonistas dos postos irão encaminhar os pacientes para o Hospital Regional de Aquidauana, caso seja necessário, sob conduta médica.

O hospital, por ser Polo de microrregião, além de atender a população aquidauanense, atende também casos graves das cidades de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque e Bodoquena, encaminhados via central de regulação do Estado, portanto poderá haver grande fluxo de pacientes para atendimento em nossa Unidade Hospitalar.

Nos dias 28 e 29 de dezembro de 2022 e do dia 02 a 06 de janeiro de 2023, a população pode procurar os Postos de Saúde do Bairro São Pedro, da Rua Estevão Alves Correa e do Bairro Guanandy, das 7h às 11he das 13h às 17h.