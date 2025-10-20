Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 13:41

Buscar

Últimas notícias
X
Homenagem

Unimed Aquidauana celebra 40 anos com jantar especial

Evento marcou a comemoração de quatro décadas da instituição e também uma homenagem especial no Dia do Médico

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 09:00

Atualizado em 20/10/2025 às 09:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A noite de sábado, 18 de outubro, foi marcada por celebração, reconhecimento e confraternização em Aquidauana. A Unimed Aquidauana promoveu um elegante jantar em comemoração aos seus 40 anos de história e também em homenagem ao Dia do Médico, reunindo cooperados, autoridades e convidados especiais em um ambiente de festividade e gratidão.

O evento contou com a presença do presidente da cooperativa, Dr. Essi Leal, acompanhado pelos membros da diretoria, Dr. Ney Pires Borges e Dr. Marcelo Nakamiti. Durante a celebração, os dirigentes destacaram a importância da trajetória da Unimed na região e o compromisso contínuo com a saúde e o bem-estar da população.

O advogado da cooperativa, Dr. Kleber Tejada, também participou da ocasião e fez questão de esclarecer uma importante mudança na atuação da instituição. Segundo ele, a Unimed Aquidauana deixou de ser uma operadora de plano de saúde, passando a funcionar como uma prestadora de serviços médicos. Essa nova configuração permite um atendimento mais direcionado e abrange uma extensa área de atuação, que inclui não apenas Aquidauana, mas também os municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Bodoquena, Bonito, Bela Vista, Nioaque, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Porto Murtinho e Caracol.

Durante o jantar, foram realizadas homenagens aos médicos cooperados, reforçando a valorização da classe médica, especialmente em uma data tão significativa. O ambiente festivo foi complementado com boa música, gastronomia refinada e momentos de reencontro entre colegas e amigos que fazem parte da história da Unimed na região.

A comemoração dos 40 anos da Unimed Aquidauana celebrou não apenas uma data, mas também a solidez de uma cooperativa que tem evoluído junto com os desafios da área da saúde, mantendo seu foco no cuidado com as pessoas e no fortalecimento do cooperativismo médico no interior de Mato Grosso do Sul.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Corrida Unimed movimenta Aquidauana neste sábado

Saúde

Aquidauana realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

Clima

Chuva e calor marcam o sábado em Aquidauana

Aquidauana deve amanhecer com chuva e tempo instável no sábado

Imasul solta sete macacos-prego após reabilitação no Pantanal de Aquidauana

Equipe Multidisciplinar inicia oficinas culinárias em Aquidauana

Cidade

Secretaria de Saúde de Aquidauana inicia projeto de oficina culinária quinzenal

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 45 vagas abertas nesta sexta-feira

ÚLTIMAS

Atentado

Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário

A ocorrência foi registrada por volta das 3h30 deste sábado (18)

Serviços

Leilão de Sucata: Detran-MS oferece lote único de 60 toneladas de restos de veículos

O volume massivo do lote é composto por restos de veículos, incluindo peças essenciais para a identificação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo