Unimed Aquidauana celebra 40 anos com jantar especial

O Pantaneiro

A noite de sábado, 18 de outubro, foi marcada por celebração, reconhecimento e confraternização em Aquidauana. A Unimed Aquidauana promoveu um elegante jantar em comemoração aos seus 40 anos de história e também em homenagem ao Dia do Médico, reunindo cooperados, autoridades e convidados especiais em um ambiente de festividade e gratidão.

O evento contou com a presença do presidente da cooperativa, Dr. Essi Leal, acompanhado pelos membros da diretoria, Dr. Ney Pires Borges e Dr. Marcelo Nakamiti. Durante a celebração, os dirigentes destacaram a importância da trajetória da Unimed na região e o compromisso contínuo com a saúde e o bem-estar da população.

O advogado da cooperativa, Dr. Kleber Tejada, também participou da ocasião e fez questão de esclarecer uma importante mudança na atuação da instituição. Segundo ele, a Unimed Aquidauana deixou de ser uma operadora de plano de saúde, passando a funcionar como uma prestadora de serviços médicos. Essa nova configuração permite um atendimento mais direcionado e abrange uma extensa área de atuação, que inclui não apenas Aquidauana, mas também os municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Bodoquena, Bonito, Bela Vista, Nioaque, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Porto Murtinho e Caracol.

Durante o jantar, foram realizadas homenagens aos médicos cooperados, reforçando a valorização da classe médica, especialmente em uma data tão significativa. O ambiente festivo foi complementado com boa música, gastronomia refinada e momentos de reencontro entre colegas e amigos que fazem parte da história da Unimed na região.

A comemoração dos 40 anos da Unimed Aquidauana celebrou não apenas uma data, mas também a solidez de uma cooperativa que tem evoluído junto com os desafios da área da saúde, mantendo seu foco no cuidado com as pessoas e no fortalecimento do cooperativismo médico no interior de Mato Grosso do Sul.