UPAN promove 1º Festival de Pizza para apoiar equipe de natação em Aquidauana

Natação de Aquidauana / Divulgação

A União de Pais e Atletas da Natação (Upan) de Aquidauana realiza no próximo sábado (12), o 1º Festival de Pizza, com o objetivo de arrecadar recursos para custear as despesas das competições do segundo semestre.



O evento oferece pizzas de calabresa, preparadas pelos próprios pais e atletas, ao valor de R$ 40,00. A retirada será no Lions Clube de Aquidauana, das 09h às 11h, e também haverá opção de delivery, a ser combinado no momento do pedido.



Segundo os organizadores, além de saborear uma pizza artesanal, quem participar estará contribuindo diretamente para o fortalecimento da equipe de natação da cidade. A ação conta com o apoio do Lions Clube de Aquidauana.



Interessados podem garantir sua pizza diretamente com os membros da UPAN.

