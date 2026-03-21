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Urgente: Homem Ã© morto a facadas no Santa Terezinha

Marcas de sangue registram o homicÃ­dio; dois sÃ£o presos

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 21/03/2026 Ã s 08:41

Atualizado em 21/03/2026 Ã s 10:12

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Marcas de sangue demonstram a brutalidade do homicÃ­dio em Aquidauana / O Pantaneiro

Um crime chocou a população de Aquidauana na madrugada deste sábado (21), quando a Polícia Militar e a Polícia Civil atenderam uma ocorrência de homicídio em uma kitnet localizada na cidade. A vítima foi identificada como Ronaldo Rodrigues dos Santos.

Segundo relato da guarnição da PM, a equipe foi inicialmente acionada via COPOM para atender uma ocorrência de vias de fato em uma residência. Durante o deslocamento, recebeu nova informação de que havia um indivíduo em óbito nas proximidades. Ao chegar ao local, dois moradores, identificados como relataram, visivelmente assustados, que dois homens haviam acabado de matar outra pessoa degolada. A suspeita é que o crime tenha ocorrido no meio da rua tendo a vítima sido arrastada para dentro de uma kitnet após o crime.

No imóvel, os policiais encontraram Ronaldo caído ao solo, já sem sinais vitais, em meio a grande quantidade de sangue e sinais de arrasto. Dois suspeitos, identificados , aproximaram-se da guarnição apresentando sinais de embriaguez. O suspeito assumiu espontaneamente a autoria do homicídio, afirmando que ambos participaram do crime, enquanto outro teria filmado o ato. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia.

Segundo os policiaseles estavam na residência de quando um homem pediu ajuda, indicando o local do crime. Ao chegarem, foram informados por terceiros que a vítima havia sido morta. O corpo apresentava grave lesão no pescoço e um objeto semelhante a um cabo de vassoura cravado na região. Em estado de choque, os solicitantes acionaram a Polícia Militar pelo 190.

O local foi isolado pela PM, e equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal realizaram os procedimentos de praxe. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e motivações do crime.

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