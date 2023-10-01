Acessibilidade

02 de Março de 2026 • 14:31

SaÃºde

VacimÃ³vel chega a Aquidauana com cronograma que inclui aldeias, escolas e igrejas

VeÃ­culo adaptado percorrerÃ¡ diversas regiÃµes do municÃ­pio a partir desta segunda-feira, levando imunizaÃ§Ã£o Ã  populaÃ§Ã£o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026 Ã s 13:02

A aÃ§Ã£o contempla tanto a Ã¡rea urbana quanto as aldeias do municÃ­pio, garantindo que a populaÃ§Ã£o indÃ­gena tambÃ©m tenha acesso facilitado aos imunizantes / O Pantaneiro

O Vacimóvel está chegando em Aquidauana. O veículo adaptado vai passar por diversas regiões do município entre os dias 2 e 6 de março, levando vacinação, atualização da caderneta e mais proteção para toda a população. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em parceria com a Coordenadoria de Imunização de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Governo do Estado.

Para ser atendido, o cidadão não pode esquecer de levar CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacinas. A orientação é que as pessoas aproveitem a passagem do veículo em suas regiões para regularizar a situação vacinal.

Cronograma completo do Vacimóvel em Aquidauana:

  • 2 e 3 de março (segunda e terça)
  • Das 16h às 20h: Associação Cristã Casa da Esperança - Região das ESFs Isaura Baes e Nova Aquidauana
  • 3 de março (terça)
  • Das 8h às 11h30: Aldeia Água Branca e Lagoinha
  • 4 de março (quarta)
  • Das 8h às 11h: Escola Feliciano Pio - Aldeia Ipegue
  • Das 16h às 20h: Igreja Pentecostal Adoração e Louvor - Região das ESFs Pinheiro, Célia Vaz e Morrinho
  • 5 de março (quinta)
  • Das 8h às 11h: Escola Domingos Vericiano Marcos - Região da Aldeia Bananal
  • Das 16h às 20h: Região das ESFs Santa Terezinha e São Pedro - Igreja Assembleia de Deus Missões (São Pedro)
  • 6 de março (sexta)
  • Das 8h às 11h: Escola Lutuma Dias - Região da Aldeia Limão Verde e Buritizinho

A ação contempla tanto a área urbana quanto as aldeias do município, garantindo que a população indígena também tenha acesso facilitado aos imunizantes. O Vacimóvel funciona como uma sala de vacinação itinerante, com estrutura completa para aplicação das doses do calendário nacional.

A administração municipal reforça que vacinar é um ato de cuidado e responsabilidade, protegendo não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade ao redor.

