VacimÃ³vel chega a Aquidauana com cronograma que inclui aldeias, escolas e igrejas

O Vacimóvel está chegando em Aquidauana. O veículo adaptado vai passar por diversas regiões do município entre os dias 2 e 6 de março, levando vacinação, atualização da caderneta e mais proteção para toda a população. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em parceria com a Coordenadoria de Imunização de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Governo do Estado.
Para ser atendido, o cidadão não pode esquecer de levar CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacinas. A orientação é que as pessoas aproveitem a passagem do veículo em suas regiões para regularizar a situação vacinal.
A ação contempla tanto a área urbana quanto as aldeias do município, garantindo que a população indígena também tenha acesso facilitado aos imunizantes. O Vacimóvel funciona como uma sala de vacinação itinerante, com estrutura completa para aplicação das doses do calendário nacional.
A administração municipal reforça que vacinar é um ato de cuidado e responsabilidade, protegendo não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade ao redor.
