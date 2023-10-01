VacimÃ³vel chega a Aquidauana com cronograma que inclui aldeias, escolas e igrejas

A aÃ§Ã£o contempla tanto a Ã¡rea urbana quanto as aldeias do municÃ­pio, garantindo que a populaÃ§Ã£o indÃ­gena tambÃ©m tenha acesso facilitado aos imunizantes / O Pantaneiro

O Vacimóvel está chegando em Aquidauana. O veículo adaptado vai passar por diversas regiões do município entre os dias 2 e 6 de março, levando vacinação, atualização da caderneta e mais proteção para toda a população. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em parceria com a Coordenadoria de Imunização de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Governo do Estado.

Para ser atendido, o cidadão não pode esquecer de levar CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacinas. A orientação é que as pessoas aproveitem a passagem do veículo em suas regiões para regularizar a situação vacinal.

Cronograma completo do Vacimóvel em Aquidauana:

2 e 3 de março (segunda e terça)

Das 16h às 20h: Associação Cristã Casa da Esperança - Região das ESFs Isaura Baes e Nova Aquidauana

3 de março (terça)

Das 8h às 11h30: Aldeia Água Branca e Lagoinha

4 de março (quarta)

Das 8h às 11h: Escola Feliciano Pio - Aldeia Ipegue

Das 16h às 20h: Igreja Pentecostal Adoração e Louvor - Região das ESFs Pinheiro, Célia Vaz e Morrinho

5 de março (quinta)

Das 8h às 11h: Escola Domingos Vericiano Marcos - Região da Aldeia Bananal

Das 16h às 20h: Região das ESFs Santa Terezinha e São Pedro - Igreja Assembleia de Deus Missões (São Pedro)

6 de março (sexta)

Das 8h às 11h: Escola Lutuma Dias - Região da Aldeia Limão Verde e Buritizinho

A ação contempla tanto a área urbana quanto as aldeias do município, garantindo que a população indígena também tenha acesso facilitado aos imunizantes. O Vacimóvel funciona como uma sala de vacinação itinerante, com estrutura completa para aplicação das doses do calendário nacional.

A administração municipal reforça que vacinar é um ato de cuidado e responsabilidade, protegendo não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade ao redor.

