Acessibilidade

10 de MarÃ§o de 2026 • 22:46

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SaÃºde

VacimÃ³vel percorre Aquidauana e aplica mais de 550 doses em aÃ§Ã£o de imunizaÃ§Ã£o

VeÃ­culo itinerante visitou bairros e aldeias do municÃ­pio, facilitando acesso da populaÃ§Ã£o Ã s vacinas do calendÃ¡rio nacional

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 Ã s 21:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

AlÃ©m da aplicaÃ§Ã£o das vacinas, as equipes de saÃºde tambÃ©m orientaram a populaÃ§Ã£o sobre a importÃ¢ncia de manter o esquema vacinal em dia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na última semana, Aquidauana recebeu a visita do Vacimóvel, reforçando as ações de prevenção e facilitando o acesso da população às vacinas. A iniciativa faz parte do projeto "MS Vacina Mais", da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau).

Durante a ação, mais de 550 doses de vacinas foram aplicadas em crianças, jovens, adultos e idosos, ajudando a atualizar cadernetas de vacinação e ampliar a proteção da comunidade. O número expressivo de atendimentos demonstra a adesão da população e a importância de levar os serviços de imunização para mais perto das pessoas.

O Vacimóvel percorreu diversos bairros da área urbana e também aldeias do município, levando todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização diretamente para perto da população, principalmente para quem tem dificuldade de ir até uma unidade de saúde. A ação itinerante garante que moradores de regiões mais distantes também tenham acesso aos imunizantes.

A ação também teve como foco atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, garantindo mais proteção para todos e fortalecendo a imunização coletiva. Manter o esquema vacinal em dia é fundamental para prevenir doenças e evitar surtos.

Além da aplicação das vacinas, as equipes de saúde também orientaram a população sobre a importância de manter o esquema vacinal em dia, esclarecendo dúvidas e reforçando a confiança da comunidade nas vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde.

A passagem do Vacimóvel por Aquidauana representa mais um avanço nas políticas de imunização do município, que segue trabalhando para ampliar a cobertura vacinal e proteger a saúde de todos os cidadãos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Basta

Protesto reÃºne populaÃ§Ã£o de Aquidauana e AnastÃ¡cio contra o feminicÃ­dio

TrÃ¢nsito

Homem de 47 anos fica ferido apÃ³s capotamento na rodovia BR-262

Governo

MS CidadÃ£o leva serviÃ§os essenciais a mais de 500 pessoas em Aquidauana

De documentos a exames mÃ©dicos: MS CidadÃ£o transforma Aquidauana com mutirÃ£o de serviÃ§os pÃºblicos

Oportunidade

Semana comeÃ§a com 23 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

PolÃ­cia

SantuÃ¡rio esclarece mal-entendido apÃ³s acionamento da polÃ­cia em Campo Grande

ÃšLTIMAS

SaÃºde

Bodoquena lanÃ§a grupo de corrida do programa Academia da SaÃºde

Primeira ediÃ§Ã£o do Movimenta Bodoquena ocorre na segunda-feira com inscriÃ§Ã£o solidÃ¡ria

PolÃ­tica pÃºblica

AnastÃ¡cio institui ensino obrigatÃ³rio sobre prevenÃ§Ã£o Ã  violÃªncia contra a mulher

ResoluÃ§Ã£o publicada nesta segunda-feira determina que tema seja trabalhado ao menos uma vez por bimestre em todas as escolas municipais

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo