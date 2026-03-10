VacimÃ³vel percorre Aquidauana e aplica mais de 550 doses em aÃ§Ã£o de imunizaÃ§Ã£o

AlÃ©m da aplicaÃ§Ã£o das vacinas, as equipes de saÃºde tambÃ©m orientaram a populaÃ§Ã£o sobre a importÃ¢ncia de manter o esquema vacinal em dia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na última semana, Aquidauana recebeu a visita do Vacimóvel, reforçando as ações de prevenção e facilitando o acesso da população às vacinas. A iniciativa faz parte do projeto "MS Vacina Mais", da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau).

Durante a ação, mais de 550 doses de vacinas foram aplicadas em crianças, jovens, adultos e idosos, ajudando a atualizar cadernetas de vacinação e ampliar a proteção da comunidade. O número expressivo de atendimentos demonstra a adesão da população e a importância de levar os serviços de imunização para mais perto das pessoas.

O Vacimóvel percorreu diversos bairros da área urbana e também aldeias do município, levando todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização diretamente para perto da população, principalmente para quem tem dificuldade de ir até uma unidade de saúde. A ação itinerante garante que moradores de regiões mais distantes também tenham acesso aos imunizantes.

A ação também teve como foco atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, garantindo mais proteção para todos e fortalecendo a imunização coletiva. Manter o esquema vacinal em dia é fundamental para prevenir doenças e evitar surtos.

Além da aplicação das vacinas, as equipes de saúde também orientaram a população sobre a importância de manter o esquema vacinal em dia, esclarecendo dúvidas e reforçando a confiança da comunidade nas vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde.

A passagem do Vacimóvel por Aquidauana representa mais um avanço nas políticas de imunização do município, que segue trabalhando para ampliar a cobertura vacinal e proteger a saúde de todos os cidadãos.

