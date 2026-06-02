Vacina contra influenza está disponível em todas as ESFs de Aquidauana

Atendimento ocorre das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30
Proteção contra a influenza integra a rotina de vacinação no SUS / Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
A vacina contra a influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de Aquidauana. A prefeitura reforça que a proteção está ao alcance de todos e orienta os moradores a não deixar a imunização para depois.
Os horários de atendimento nas unidades são das 7h30 às 10h30 no período da manhã e das 13h30 às 16h30 no período da tarde. A população deve procurar a unidade de saúde mais próxima e manter a vacinação em dia.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tradição
Atração tradicional no maior evento de carros antigos de Mato Grosso do Sul
Desenvolvimento
O veículo fortalece os serviços de saúde e garante mais agilidade e segurança no transporte de pacientes
Embrapa Gado de Corte
Mariana de Aragão destaca desafios e oportunidades para fortalecer a pesquisa agropecuária
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS