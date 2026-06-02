Vacina contra influenza está disponível em todas as ESFs de Aquidauana

Proteção contra a influenza integra a rotina de vacinação no SUS / Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

A vacina contra a influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de Aquidauana. A prefeitura reforça que a proteção está ao alcance de todos e orienta os moradores a não deixar a imunização para depois.

Os horários de atendimento nas unidades são das 7h30 às 10h30 no período da manhã e das 13h30 às 16h30 no período da tarde. A população deve procurar a unidade de saúde mais próxima e manter a vacinação em dia.

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