Vacinação contra a Influenza é aberta para toda população de Aquidauana

Posto de saúde em Aquidauna / Assessoria, Arquivo

A partir de hoje, terça-feira (13), a campanha de vacinação contra a influenza foi ampliada e agora está disponível para toda a população de Aquidauana.

Moradores com mais de 6 meses de idade podem procurar as unidades de saúde do município para receber a imunização, que visa proteger contra o vírus da gripe e prevenir complicações graves, especialmente em grupos de risco.

A Secretaria de Saúde de Aquidauana reforça que a vacina contra a influenza está disponível em todas as unidades de saúde do município, incluindo as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e a Unidade Sentinela (Posto da Estevão).

Os postos funcionam em horários diferenciados para facilitar o acesso da população:

ESFs: atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h

Unidade Sentinela (Posto da Estevão): atendimento das 17h às 21h

A campanha busca ampliar a cobertura vacinal e proteger a comunidade contra a gripe, que pode causar complicações sérias, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

A Secretaria de Saúde orienta que todos os moradores aproveitem essa oportunidade para se imunizar e manter a saúde em dia. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência e garanta sua vacina contra a influenza.

