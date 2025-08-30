Vacinação contra o Sarampo vai até 14 horas na Estação Ferroviária

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a adesão da população é fundamental para impedir a circulação do vírus e manter Aquidauana livre da doença / Agência Brasil/Arquivo

Aquidauana se mobiliza neste sábado, 30 de agosto, para o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A ação acontecerá na Estação Ferroviária, das 8h às 14h, e tem como foco proteger a comunidade contra uma das doenças mais contagiosas do mundo.

A campanha é destinada a dois grupos: crianças de 6 a 11 meses e 29 dias e pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda precisam atualizar a caderneta de vacinação. Para receber a dose, é necessário apresentar o Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação.

O sarampo, além de altamente transmissível, pode causar complicações graves, especialmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. Por isso, a vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção, protegendo não apenas o indivíduo vacinado, mas também toda a comunidade.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a adesão da população é fundamental para impedir a circulação do vírus e manter Aquidauana livre da doença. "Vacinar é um ato de cuidado coletivo. Cada dose aplicada significa mais saúde e segurança para nossas famílias", destacou a pasta em nota.

A Prefeitura convida todos os aquidauanenses que se enquadram no público-alvo a participarem do Dia D e lembra que a prevenção é sempre o caminho mais seguro.

