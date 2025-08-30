Acessibilidade

30 de Agosto de 2025 • 11:45

Vacinação contra o Sarampo vai até 14 horas na Estação Ferroviária

A campanha é destinada a dois grupos: crianças de 6 a 11 meses e 29 dias e pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda precisam atualizar a caderneta de vacinaçã

Da redação

Publicado em 30/08/2025 às 09:27

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a adesão da população é fundamental para impedir a circulação do vírus e manter Aquidauana livre da doença / Agência Brasil/Arquivo

Aquidauana se mobiliza neste sábado, 30 de agosto, para o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A ação acontecerá na Estação Ferroviária, das 8h às 14h, e tem como foco proteger a comunidade contra uma das doenças mais contagiosas do mundo.

A campanha é destinada a dois grupos: crianças de 6 a 11 meses e 29 dias e pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda precisam atualizar a caderneta de vacinação. Para receber a dose, é necessário apresentar o Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação.

O sarampo, além de altamente transmissível, pode causar complicações graves, especialmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. Por isso, a vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção, protegendo não apenas o indivíduo vacinado, mas também toda a comunidade.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a adesão da população é fundamental para impedir a circulação do vírus e manter Aquidauana livre da doença. "Vacinar é um ato de cuidado coletivo. Cada dose aplicada significa mais saúde e segurança para nossas famílias", destacou a pasta em nota.

A Prefeitura convida todos os aquidauanenses que se enquadram no público-alvo a participarem do Dia D e lembra que a prevenção é sempre o caminho mais seguro.

ÚLTIMAS

Saúde

Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

Ação contará com cinco unidades de saúde abertas pela manhã

Saúde

Projeto "Olhar Renovado" beneficia pacientes com óculos gratuitos em Anastácio

Ação da Secretaria de Saúde garante atendimento oftalmológico e acesso à correção visual sem custo para a população

