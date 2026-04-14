Vacinação em aldeias de Aquidauana ultrapassa 1.100 doses aplicadas em um fim de semana

As equipes da Secretaria de Saúde seguem planejando novas ações / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, segue intensificando as ações de imunização nas comunidades indígenas, garantindo mais proteção e qualidade de vida à população. No último final de semana, nos dias 10 e 11 de abril, as equipes de saúde estiveram presentes em diferentes aldeias, realizando a aplicação de vacinas contra Influenza, Covid-19 e outras doenças, conforme o calendário vacinal.

Na Aldeia Limão Verde, foram aplicadas 494 doses, sendo 310 contra Influenza, 107 contra Covid-19 e 77 de outras vacinas. Já na Aldeia Buritizinho, a ação realizada no sábado (11), contabilizou a aplicação de 113 doses da vacina contra Influenza. E, na Aldeia Água Branca, o trabalho também teve grande alcance, totalizando 502 doses aplicadas, sendo 338 contra Influenza, 145 contra Covid-19 e 19 de outras vacinas.

Ao todo, as ações resultaram na aplicação de 1.109 doses, demonstrando o empenho da administração municipal em ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção de doenças nas comunidades indígenas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde indígena, levando imunização de qualidade a populações que muitas vezes enfrentam barreiras de acesso aos serviços de saúde. As equipes da Secretaria de Saúde seguem planejando novas ações para ampliar ainda mais a proteção à população.

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