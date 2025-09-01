Há quase 40 anos, Valdecy se aposenta com o mesmo sorriso

Reprodução Redes Sociais

O Campus de Aquidauana presta homenagem a Valdecy Sousa de Oliveira, servidor que encerra sua trajetória no Serviço Público Federal após quase quatro décadas de atuação.

Conhecido pela competência, dedicação e espírito colaborativo, Valdecy construiu uma carreira marcada por comprometimento e contribuição efetiva para o crescimento da instituição.

Natural de Capelinha, Minas Gerais, iniciou sua caminhada na universidade em 20 de outubro de 1986, no cargo de auxiliar de agropecuária. "Saí de um salário mínimo, trabalhando como almoxarife em uma empresa, para conquistar 10 salários mínimos na universidade. Isso acredito ter sido uma vitória em minha vida", relembra.

Ao longo dos anos, passou por diferentes funções e setores, sempre demonstrando versatilidade e comprometimento. Atuou na Fazenda Escola da UFMS, em Terenos, conciliando trabalho e estudos, e mais tarde exerceu o cargo de vigilante em Campo Grande. "Foram anos difíceis, de muitas noites em claro, chuva e frio, lidando com situações de risco. Mas cada experiência fortaleceu minha trajetória", recorda.

Em 2000, mudou-se para Aquidauana, onde foi peça importante na consolidação do campus. Atuou em áreas diversas de motorista e pintor a professor voluntário e integrante de comissões sempre reconhecido pela postura ética e pelo empenho em servir.

"Fiz o necessário, o que no momento era preciso como servidor. Acredito que todos os altos e baixos que percorri nestes 39 anos na universidade me fizeram ser quem sou hoje", afirma.Para os colegas, Valdecy deixa como legado não apenas o exemplo de competência, mas também de humanidade e compromisso com o serviço público.

Como ele mesmo resume, citando uma frase que marcou sua trajetória: "A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas."

O Campus de Aquidauana agradece e parabeniza Valdecy Sousa pela sua trajetória exemplar e deseja uma aposentadoria plena, com a consciência do dever cumprido.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!