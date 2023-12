Vaquinha online busca apoio para tratamento médico da cachorrinha Maya

Maya precisa de ajuda / Arquivo Pessoal

Mariana Carvalho, moradora de Aquidauana/MS, lançou uma vaquinha virtual visando arrecadar fundos para cuidar do tratamento médico de sua amada cachorrinha, Maya. A meta estabelecida é de R$ 15 mil, visto que até o momento, já foram despendidos mais de R$ 10 mil com as despesas médicas de Maya.

A cachorrinha passou recentemente por uma cirurgia neural de emergência, envolvendo procedimentos como Laminectomia, hemilaminectomia e pediculectomia. Além disso, foram necessários exames específicos, como tomografia com contraste, exames de sangue, consultas, medicamentos e sessões de fisioterapia. Mariana Carvalho destaca que os gastos com deslocamento para o Capital também são altos, uma vez que tais procedimentos não são realizados em Aquidauana.

Mariana, tutora de Maya, ressalta a importância da cachorrinha na família, descrevendo-a como mais do que uma simples companheira, mas uma amiga fiel que trouxe momentos incontáveis de felicidade, alegria e lealdade aos dias da família.

“A cirurgia foi crucial para garantir a qualidade de vida dela, mas o custo financeiro está sendo avassalador. Estamos lançando esta vaquinha online na esperança de receber a ajuda generosa da nossa comunidade, amigos e familiares”, explica Mariana.

Uma tutora destaca que cada contribuição, independentemente do valor, fará uma diferença significativa. "Cada contribuição, por menor que seja, fará uma diferença. Se você não puder contribuir financeiramente, pedimos que considere compartilhar esta campanha para aumentar a conscientização. Seu apoio, seja de que forma for, é inestimável e apreciamos imensamente", diz.

Mariana Carvalho expressa profunda gratidão pela solidariedade recebida até o momento, afirmando que a comunidade, amigos e familiares têm sido fundamentais durante este desafio. "Vamos juntos proporcionar a Maya a chance de uma recuperação completa e continuar a abrir nossas vidas com amor e alegria."

Para contribuir ou obter mais informações sobre a vaquinha online, acesse o link clicando aqui.