Vaquinha virtual é lançada para auxiliar tratamento de saúde de morador de Aquidauana

Vaquinha vai ajudar tratamento / Arquivo Pessoal

A família do senhor Ramão Albuquerque de Gois, de 60 anos, residente no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, lançou uma campanha de vaquinha virtual para arrecadar fundos para auxiliar no tratamento da sua cirrose hepática. Enfrentando dificuldades com a morosidade do Sistema Único de Saúde (SUS), a família busca alternativas para garantir o acesso rápido e adequado aos cuidados médicos necessários.

O diagnóstico de cirrose hepática, uma condição séria que afeta o fígado, trouxe à tona a preocupação da família sobre a urgência do tratamento. Apesar de aguardar na fila do SUS, a demora no atendimento médico levou os familiares a tomar a iniciativa de buscar apoio por meio da campanha de vaquinha virtual. Ramão Albuquerque de Gois ainda não iniciou o tratamento e sua saúde está em risco.

A família de Ramão realizou consultas e orçamentos no Instituto do Fígado, constatando que os custos iniciais podem chegar a cerca de R$ 400 apenas para uma consulta médica, excluindo os valores de exames adicionais. Com base nessas informações, eles decidiram dar entrada em um tratamento particular, com a esperança de garantir uma abordagem médica mais ágil e eficaz.

Embora a família não tenha um valor exato para o tratamento completo em instituições particulares, o objetivo é arrecadar R$ 10 mil por meio da vaquinha virtual. Essa quantia permitirá a obtenção dos recursos necessários para as consultas, exames e procedimentos iniciais, além de dar início ao processo de inclusão na fila de transplante, caso seja necessário.

Os amigos, familiares estão sendo convidados a contribuir para a campanha demonstrando solidariedade e apoio à luta de Ramão e sua família. Qualquer valor doado será fundamental para auxiliar no tratamento de saúde dele e proporcionar uma chance maior de recuperação.

As doações podem ser feitas diretamente para a família pelo contato 67 9952-6126.