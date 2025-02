Vazamento de água causa transtornos na rua Duque de Caxias em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana se depararam com um grande vazamento de água na rua Duque de Caxias, nas proximidades da Vila Militar, na manhã desta terça-feira (18).



O problema ocorre no meio do asfalto e já causou prejuízos, incluindo relatos de veículos atolados no buraco formado pelo vazamento.



A força da água comprometeu o pavimento, gerando risco para motoristas e pedestres que transitam pelo local. Moradores da região pedem providências urgentes da empresa responsável pelo abastecimento para evitar que a situação se agrave.



Até o momento, não há informações sobre a previsão de reparo. A recomendação para os condutores é que redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho afetado.