Veículo cai em ribanceira no acesso ao Morro do Paxixi em Aquidauana

Apesar do susto, ninguém ficou ferido
Almir Santana
Um acidente registrado em um dos principais pontos turísticos de Aquidauana causou apreensão na tarde de quinta-feira (5), no distrito de Camisão. Um veículo caiu em uma ribanceira na estrada de acesso ao Morro do Paxixi, após o motorista perder o controle da direção.
De acordo com as informações apuradas, um grupo de jovens seguia pelo local quando o carro atingiu um buraco na via. O impacto danificou uma das rodas, comprometendo o sistema de freios e fazendo com que o condutor perdesse o controle do veículo. Em seguida, o automóvel desceu a ribanceira, provocando pânico entre os ocupantes.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu em um trecho considerado crítico da estrada, a cerca de 650 metros acima da Pousada Menina da Serra.
Por volta das 15h, um trator da Secretaria de Produção, com apoio de moradores da região e colaboradores da pousada, foi utilizado para a remoção do veículo do local.
O Morro do Paxixi é um dos destinos mais visitados de Aquidauana, e o episódio reforça a necessidade de atenção redobrada dos motoristas, especialmente em trechos com buracos e condições precárias da estrada.
*Com informações de Almir Santana.
