06 de Fevereiro de 2026 • 12:40

Acidente

Veículo cai em ribanceira no acesso ao Morro do Paxixi em Aquidauana

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Da redação

Publicado em 06/02/2026 às 09:00

Atualizado em 06/02/2026 às 12:16

Almir Santana

Um acidente registrado em um dos principais pontos turísticos de Aquidauana causou apreensão na tarde de quinta-feira (5), no distrito de Camisão. Um veículo caiu em uma ribanceira na estrada de acesso ao Morro do Paxixi, após o motorista perder o controle da direção.

De acordo com as informações apuradas, um grupo de jovens seguia pelo local quando o carro atingiu um buraco na via. O impacto danificou uma das rodas, comprometendo o sistema de freios e fazendo com que o condutor perdesse o controle do veículo. Em seguida, o automóvel desceu a ribanceira, provocando pânico entre os ocupantes.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu em um trecho considerado crítico da estrada, a cerca de 650 metros acima da Pousada Menina da Serra.

Por volta das 15h, um trator da Secretaria de Produção, com apoio de moradores da região e colaboradores da pousada, foi utilizado para a remoção do veículo do local.

O Morro do Paxixi é um dos destinos mais visitados de Aquidauana, e o episódio reforça a necessidade de atenção redobrada dos motoristas, especialmente em trechos com buracos e condições precárias da estrada.

*Com informações de Almir Santana.

