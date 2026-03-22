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VeÃ­culo pega fogo na Ponte Nova de Aquidauana

IncÃªndio mobilizou Corpo de Bombeiros na manhÃ£ deste domingo (22) e nÃ£o houve registro de feridos

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 22/03/2026 Ã s 14:05

Atualizado em 22/03/2026 Ã s 14:07

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Corpo de Bombeiros

Por volta das 7 horas da manhã deste domingo (22), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na Avenida Teodoro Rondon, nas proximidades da Ponte Nova, em Aquidauana.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que se tratava de uma VW Saveiro, que já estava em chamas, com o fogo concentrado na região do motor e se propagando rapidamente.

A guarnição realizou a sinalização da via para garantir a segurança do trânsito e iniciou o combate ao incêndio utilizando mangotinho, por meio da técnica de ataque direto. As chamas foram controladas e completamente extintas em poucos minutos.

Após o combate, os bombeiros realizaram o desligamento do cabo da bateria e o procedimento de rescaldo, com o resfriamento do veículo, eliminando qualquer risco de reignição do fogo.

O veículo foi deixado em segurança sob os cuidados do proprietário. Segundo relato, a causa provável do incêndio pode ter sido um curto-circuito ocorrido durante o deslocamento.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

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