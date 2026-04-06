Veículo sai da pista na BR-262 em Aquidauana, mas ocupantes saem ilesos

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã de sábado dia 4), para atender a uma ocorrência de saída de pista na BR-262, em Aquidauana. O sinistro de trânsito foi registrado por volta das 5h45, na rotatória de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti.

A solicitação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a informação inicial de que poderia haver vítimas no local. Ao chegar, porém, a equipe de resgate constatou que todos os ocupantes do veículo envolvido, um Honda Civic, estavam ilesos. O acidente resultou apenas em danos materiais.

O condutor do automóvel, um homem de 65 anos (iniciais não divulgadas), informou aos bombeiros que já havia acionado um serviço de guincho para a remoção do veículo.

Uma equipe de salvamento também foi deslocada ao local posteriormente. Após avaliação da situação, os bombeiros verificaram que não havia necessidade de intervenção, uma vez que o veículo encontrava-se fora da pista de rolamento, em local seguro, sem oferecer riscos à circulação na rodovia.

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