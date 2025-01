Veículo utilizado em fuga foi furtado na Vila Trindade

Polícia Militar

Em depoimento prestado aos policiais após ser detido, o condutor do veículo envolvido na perseguição policial ocorrido na madrugada deste domingo (26) em Aquidauana confessou ter furtado o carro na Vila Trindade na noite de sábado (25).

O fato traz novas informações sobre a ocorrência teve início quando um cidadão abordou a guarnição do Grupo Tático de Motos (GETAM), relatando que quase fora atropelado pelo veículo na Avenida Dr. Sabino, próximo à rodoviária. A equipe avistou o veículo HB20 sedan e deu ordem de parada. O motorista, no entanto, ao perceber a presença policial, acelerou o carro e fugiu em alta velocidade pelas ruas e bairros de Aquidauana, desobedecendo a ordem. Após uma série de manobras arriscadas e alta velocidade, o condutor envolveu-se em um acidente no cruzamento das ruas Giovani Toscano de Brito com Quintino Bocaiúva. Logo após ele abandonou o veículo, fugindo a pé em direção a uma mata fechada.

A busca foi intensificada e o suspeito foi localizado em uma residência nas proximidades da Escola CAIC, onde foi detido. Durante depoimento à polícia, o jovem confessou ter furtado o veículo na noite de sábado (25), no bairro Vila Trindade.

A vítima do furto, informou aos policiais que chegou de Campo Grande (MS) para sua residência e decidiu ir dormir. Ao acordar, percebeu que seu veículo havia sido levado e registrou o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil de Aquidauana.