Veja a importância do curso de Logística para Aquidauana

A oferta do curso técnico em Logística ganha relevância especial em Aquidauana devido ao avanço da Rota Bioceânica, corredor rodoviário que conectará Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, encurtando distâncias entre Mato Grosso do Sul e os portos do Pacífico. Com a rota passando pela região através da BR-419, a expectativa é de aumento significativo no fluxo de cargas, serviços e oportunidades econômicas.

Aquidauana tende a se beneficiar diretamente desse movimento, seja pelo fortalecimento do setor produtivo local, seja pela instalação de novos empreendimentos ligados ao transporte, armazenagem e distribuição. Isso cria um cenário de demanda crescente por profissionais capacitados em:

Gestão de cadeias de suprimentos,

Controle e movimentação de estoques,

Planejamento de rotas e processos logísticos,

Operações multimodais,

Tecnologias aplicadas ao transporte e à distribuição.

Com a qualificação técnica adequada, jovens e adultos do município poderão se inserir em áreas estratégicas que devem se expandir com a consolidação do corredor internacional. Assim, o curso oferecido pelo IFMS em Técnico em Logística que terá início em 2026 não apenas abre portas para o mercado de trabalho, mas também contribui para preparar a mão de obra local diante das transformações econômicas que a Rota Bioceânica deve impulsionar nos próximos anos.

As inscrições para a seleção de cursos técnicos semipresenciais oferecidos gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) terminam no próximo domingo, dia 14. As aulas são na modalidade semipresencial com encontros uma vez por semana, nas segundas-feiras, no período noturno.

As inscrições podem ser realizadas no site do IFMS: www.ifms.edu.br na área de Central de Seleção.