Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 23:26

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Veja a importância do curso de Logística para Aquidauana

Chegada da Rota Bioceânica irá trazer diversas oportunidades de emprego para a região para a área de Logística e o IFMS abre vagas para curso gratuito

Redação

Publicado em 11/12/2025 às 20:35

Atualizado em 11/12/2025 às 20:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A oferta do curso técnico em Logística ganha relevância especial em Aquidauana devido ao avanço da Rota Bioceânica, corredor rodoviário que conectará Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, encurtando distâncias entre Mato Grosso do Sul e os portos do Pacífico. Com a rota passando pela região através da BR-419, a expectativa é de aumento significativo no fluxo de cargas, serviços e oportunidades econômicas.

Aquidauana tende a se beneficiar diretamente desse movimento, seja pelo fortalecimento do setor produtivo local, seja pela instalação de novos empreendimentos ligados ao transporte, armazenagem e distribuição. Isso cria um cenário de demanda crescente por profissionais capacitados em:

  • Gestão de cadeias de suprimentos,
  • Controle e movimentação de estoques,
  • Planejamento de rotas e processos logísticos,
  • Operações multimodais,
  • Tecnologias aplicadas ao transporte e à distribuição.

Com a qualificação técnica adequada, jovens e adultos do município poderão se inserir em áreas estratégicas que devem se expandir com a consolidação do corredor internacional. Assim, o curso oferecido pelo IFMS em Técnico em Logística que terá início em 2026 não apenas abre portas para o mercado de trabalho, mas também contribui para preparar a mão de obra local diante das transformações econômicas que a Rota Bioceânica deve impulsionar nos próximos anos.

As inscrições para a seleção de cursos técnicos semipresenciais oferecidos gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) terminam no próximo domingo, dia 14. As aulas são na modalidade semipresencial com encontros uma vez por semana, nas segundas-feiras, no período noturno.

As inscrições podem ser realizadas no site do IFMS: www.ifms.edu.br na área de Central de Seleção.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Prefeitura de Aquidauana assinará ordem de serviço para novo CMEI no Bairro Alto

Ação educativa

Aquidauana lança campanha de fim de ano contra álcool ao volante

Autoestima

Amigos do Gaúna 60+ celebram superação e companheirismo em confraternização anual

O primeiro jogo contou com 17 participantes; hoje, o time já reúne 42 atletas ativos

Alimentação segura

Aquidauana entrega kits de hortifrútis a famílias indígenas da Aldeia Urbana Tico Lipu

Publicidade

40 alunos

Bombeiros do Amanhã encerra ano letivo com formatura em Aquidauana

ÚLTIMAS

Anastácio

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Equipe do SAMU realizou atendimento no local prestando os primeiros socorros

Alerta

Sistema de Cadastro Único ficará indisponível para manutenção em Anastácio

Os atendimentos e o processamento regular retornarão ao normal a partir da próxima segunda-feira, dia 15

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo