Veja como proteger a saúde de crianças, idosos e adultos em tempos de má qualidade do ar

Baixa umidade do ar e quase nenhuma qualidade de chuva, segundo o Inmet (Instituto de Meteorologia) para a próxima semana indica a permanência do desconforto para o aquidauanense. Para piorar, as queimadas fazem cair todos os dias a qualidade do ar na cidade.



Durante períodos de baixa umidade do ar e aumento de queimadas, a qualidade do ar se deteriora, afetando diretamente a saúde de adultos, crianças e idosos. A fumaça das queimadas libera partículas finas e gases nocivos, como monóxido de carbono, que agravam doenças respiratórias, cardiovasculares e alérgicas. Esses grupos são especialmente vulneráveis e precisam de cuidados redobrados.



Para se proteger, uma das principais orientações é manter o ambiente interno o mais limpo e úmido possível. Usar umidificadores ou bacias de água nos cômodos ajuda a combater o ar seco. Manter as janelas fechadas durante o pico de fumaça e evitar atividades físicas ao ar livre são essenciais para reduzir a exposição a poluentes.



Crianças e idosos, por terem sistemas imunológicos mais frágeis, devem ser monitorados de perto. É importante oferecer líquidos com frequência, como água e sucos naturais, para manter a hidratação, além de usar soro fisiológico no nariz para aliviar a irritação nas vias respiratórias.



Em caso de sintomas como falta de ar, tosse persistente, irritação nos olhos ou dores de cabeça, é recomendado buscar orientação médica imediatamente. O uso de máscaras N95 também pode ser uma alternativa eficaz para minimizar a inalação de partículas tóxicas ao sair de casa.



Proteger-se nesses períodos é essencial para garantir a saúde e o bem-estar, principalmente em regiões frequentemente afetadas pelas queimadas e pela baixa umidade.