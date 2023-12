Veja como votar na representante de Aquidauana do Musa Liga Terrão 2023

Bruna Luíza, de 21 anos / Divulgação

A edição 2023 da Liga Terrão, que é o futebol raiz, está acontecendo no Mato Grosso do Sul, desde 26 de agosto e termina em 10 de dezembro. As disputas ocorreram em oito regiões do Estado, com definição de um campeão sede em cada uma delas.



Além da disputa pela bola em campo, o campeonato está realizando de forma paralela ao evento esportivo o concurso “Musa Liga Terrão 2023”. Aquidauana tem uma representante que está arrematando boa votação para levar esse título. O “Musa Terrão” é um concurso onde as escolhidas pelos times que vão para as oitavas disputam o título de musa da liga terrão estadual, sendo que a vencedora do ano anterior, automaticamente concorre a final.



A estudante universitária, Bruna Luíza, de 21 anos, está disputando o concurso representando o time Everton FC de Aquidauana, explica como será a votação que é feita pelo público de maneira virtual.



“Não haverá desfile, as candidatas foram apresentadas pelo Instagram da organização e tem um vídeo de apresentação das 4 meninas que participaram da semifinal. Estou representando o time Everton FC de Aquidauana. É uma candidata para cada time, aqueles que vão para as oitavas tem suas candidatas concorrendo ao título de musa da liga terrão estadual”, esclarece Bruna.



A jovem, Bruna Luíza que é apaixonada por futebol e uma corinthiana de coração, falou com O Pantaneiro, um pouco sobre ela.

“Tenho 21 anos, sou nascida em Bela Vista, mas moro em Aquidauana praticamente a minha vida toda, atualmente moro em Campo Grande porque faço faculdade de fisioterapia. Sou uma pessoa bem caseira, centrada nos meus objetivos, mas apesar de ser caseira, amo sair pra jantar. Torço para o Corinthians, sou bem eclética, ouço de tudo um pouco, mas tenho preferência por gospel e sertanejo. Minha comida preferida sem sombra de dúvidas é japonesa, amo praticamente tudo da culinária japonesa. A faculdade agora é um dos meus principais objetivos, então estou bem focada em dar o meu melhor nisso, para ser uma excelente profissional”, explica a candidata.



O concurso “Musa Liga Terrão 2023” é um evento onde qualquer pessoa pode participar votando numa das candidatas e entre elas está Bruna Luíza. A votação deve ser feita pelo story do Instagram da UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador do Mato Grosso do Sul) no perfil @uefams e a grande final desse concurso será nesta quinta-feira, 7 de dezembro. Este é o segundo ano que acontece o concurso. No ano passado, a campeã foi Gabriela Mendonça, 8 anos, que recebeu 900 votos populares.