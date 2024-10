Veja lista de convocados para mesários nas eleições em Aquidauana

Mesário nas eleições / Divulgação/TRE

A Justiça Eleitoral divulgou a lista oficial dos convocados para atuarem como mesários nas Eleições Municipais de 2024. Os aquidauanenses selecionados deverão trabalhar nas seções eleitorais durante o pleito, desempenhando funções essenciais para garantir a organização e transparência do processo eleitoral.



A Justiça Eleitoral informa que ainda há vagas disponíveis e incentiva a participação de quem deseja contribuir com o processo democrático.



Como participar



Os interessados em se voluntariar como mesários ou para outras funções podem entrar em contato com a equipe responsável por meio do telefone (67) 9 9674-1013 ou pelo e-mail aquidauana.mesarios@gmail.com.



A função de mesário é voluntária, mas oferece alguns benefícios, como dispensa do trabalho por dois dias, para cada dia de convocação, e vantagens em concursos públicos, que preveem pontuação adicional por serviços prestados à Justiça Eleitoral.



Próximos passos



Os convocados da segunda lista deverão aguardar o contato da Justiça Eleitoral para mais informações sobre o treinamento e as funções específicas que desempenharão no dia da eleição. A atuação de mesários é fundamental para garantir a lisura e o bom andamento das eleições, que ocorrem no próximo ano em todo o país.



Confira a lista: