Veja o que abre e fecha neste feriado em Aquidauana e região

Ronald Regis/ O Pantaneiro

Amanhã, dia 2 de novembro, é feriado de Dia de Finados, por isso, é preciso ficar atento ao que abre e fecha em Aquidauana e região.

Comércio



As lojas de Aquidauana e Anastácio poderão abrir até as 13h no Dia de Finados, conforme convenção coletiva firmada entre sindicatos.

Delegacias



A Delegacia de Atendimento à Mulher estará fechada. A 1ª DP de Aquidauana e a DP de Anastácio funcionarão apenas em regime de plantão.

Unidades de Saúde



As unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) de Aquidauana e Anastácio estarão fechadas, retomando o atendimento na segunda-feira. Hospital Regional de Aquidauana funciona normalmente.

Supermercados

Poderão abrir normalmente, com funcionamento até as 20h, conforme acordo coletivo celebrado com o sindicato.

Correios

As agências estarão fechadas no sábado.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial. Caixas eletrônicos e internet banking funcionarão normalmente.

Cemitérios

O cemitério municipal de Aquidauana abrirá às 6h para visitação, seguido da missa realizada pela equipe da Paróquia Imaculada Conceição.