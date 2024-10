Veja o que abre e fecha no feriadão em Aquidauana e Anastácio

Praça dos Estudantes em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

Esta semana, Mato Grosso do Sul terá um feriadão. Na sexta-feira (11), celebra-se o aniversário da criação do Estado, e no sábado (12), é feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Durante os dois dias, serviços públicos e privados terão alterações no funcionamento. Confira o que abre e fecha em Aquidauana e Anastácio:

Delegacias



Nos dias 11 e 12, apenas as delegacias plantonistas estarão em funcionamento: 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana e Delegacia de Polícia de Anastácio.

Postos de Saúde



As unidades de saúde estarão fechadas durante todo o feriado.

Comércio



De acordo com a Fetracom (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul), as lojas de Aquidauana e Anastácio poderão funcionar até as 13h na sexta-feira, 11, desde que haja acordo coletivo firmado com o Sindicato. Já os supermercados também poderão operar até as 13h, exceto aqueles que, com base em acordos coletivos, poderão estender o funcionamento até as 20h. No sábado, 12, as lojas estarão fechadas, enquanto os supermercados funcionarão até as 12h.

Correios



As agências dos Correios não funcionarão nos dias 11 e 12 de outubro. O atendimento será normalizado na quinta-feira (10).

Agências bancárias



As agências bancárias estarão fechadas na sexta-feira e no sábado. No entanto, os caixas eletrônicos e os serviços de internet banking permanecerão disponíveis.

Repartições públicas



As secretarias e repartições públicas municipais ficarão fechadas durante todo o feriado. As repartições estaduais, por sua vez, fecharão na sexta-feira e no sábado.

Lotéricas



Na sexta-feira (11), a abertura das lotéricas ficará a critério de cada estabelecimento. No sábado (12), todas as lotéricas estarão fechadas.