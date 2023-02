Veja o que abre e o que fecha em Aquidauana durante o Carnaval

O comercio no centro de Aquidauana funciona normalmente nesta segunda-feira / Ronald Regis

Os moradores de Aquidauana precisam ficar atento na hora de buscar por algum serviço, já que devido ao Carnaval, alguns serviços estão inativos nesta segunda-feira (20).

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, (Febraban), nos dias 20 e 21 as agências bancárias não funcionam.

Já na quarta-feira de cinzas (22), o início do expediente será às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Bares e restaurantes

Os bares, restaurantes e similares poderão funcionar normalmente.

Comércio

O comercio no centro de Aquidauana funciona normalmente nesta segunda-feira.

Lotéricas

As casas lotéricas são autorizadas ao funcionamento, mas fica a critério de cada proprietário o horário de expediente.



INSS

Durante o Carnaval, todas as agências do INSS estarão fechadas. No dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, não serão feitos atendimentos no período da manhã. Exceção para os serviços agendados, com início a partir das 14h.

Caso precise de informações, o cidadão pode contar com o atendimento telefônico da Central 135, que nos dias 18, 20 e 21 (sábado, segunda e terça-feira) estará disponível até as 18h com atendimento humano. O atendimento eletrônico seguirá disponível 24h por dia, ao longo de todo o período.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), agências de Aquidauana e Anastácio não terão atendimento ao público nos dias de ponto facultativo, segunda-feira (20) e terça-feira (21).

Na quarta-feira (22) o atendimento presencial nas agências da Capital e do interior do Estado será em horário diferenciado. Porém, o Detran-MS reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis nos meios digitais, no site www.meudetran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran MS.

Prefeitura de Aquidauana

A prefeitura Municipal de Aquidauana não terá atendimento ao público nos dias de ponto facultativo, segunda-feira (20), terça-feira (21) e quarta-feira (22).

Defensoria Pública

A Defensoria Pública em Aquidauana e Anastácio estarão fechadas. Atendimentos voltam na quinta-feira (22).

Os atendimentos por nos meios digitais, no site www.defensoria.ms.def.br

Fórum

Em razão dos feriados de Carnaval, não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, segunda, terça e quarta-feira da próxima semana. A portaria que disciplina o expediente forense para o ano de 2023 foi publicada no Diário da Justiça do dia 13 de janeiro.

O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Nessas ações, para serem iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter sido concretizado no período do plantão.

No Portal do Poder Judiciário de MS (http://www.tjms.jus.br/plantao.php), no ícone “Plantão”, é possível encontrar os telefones de contato dos plantonistas.