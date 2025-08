Velocross reúne mais de 100 pilotos em Aquidauana durante fim de semana

Juliano Dervalho / AGECOM

O Moto Parque Aquidauana foi palco de muita emoção e adrenalina nos dias 2 e 3 de agosto, com a realização da 4ª etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross. O evento reuniu mais de 100 pilotos de várias regiões do estado e contou com disputas intensas em 17 categorias.

A competição integrou a programação de aniversário dos 133 anos de Aquidauana, comemorado no próximo dia 15 de agosto, e mais uma vez atraiu um grande público apaixonado por esporte e velocidade.