Velório de advogado tem início em Aquidauana

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Teve início na tarde deste domingo (2), na Pax Universal de Aquidauana, o velório do advogado Marcelo Ramsdorf de Almeida, de 54 anos, que faleceu pela madrugada, vítima de um infarto, conforme informações iniciais.

Natural de Dourados, Marcelo construiu sua trajetória profissional em Aquidauana, onde atuou por mais de 30 anos na advocacia. Ao longo da carreira, conquistou o respeito de colegas e clientes, destacando-se também por sua atuação institucional em defesa da classe.

Além da atividade profissional, Marcelo foi Delegado da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), contribuindo com ações voltadas ao fortalecimento e ao bem-estar da advocacia na região.

Em nota de pesar, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) lamentou profundamente o falecimento do advogado e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor. A entidade destacou a dedicação de Marcelo à profissão e sua relevante contribuição à advocacia sul-mato-grossense.

Marcelo Ramsdorf de Almeida deixa duas filhas, a mãe e duas irmãs. O velório acontece na Pax Universal de Aquidauana. O horário do sepultamento ainda será confirmado pela família.

O Pantaneiro manifesta profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Ramsdorf de Almeida e se solidariza com seus familiares, amigos e toda a comunidade jurídica, desejando força e conforto neste momento de despedida.