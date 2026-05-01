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LUTO

Velório de Julia Prado acontecerá em Aquidauana

Familiares e amigos se preparam para homenagens e última despedida à aquidauanense vítima do gravíssimo acidente ocorrido no Rio de Janeiro

Redação

Publicado em 01/05/2026 às 12:22

Atualizado em 01/05/2026 às 12:59

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Julia Lara Prado / Redes Sociais

A cidade de Aquidauana se prepara para a última despedida da jovem aquidauanense Julia Lara Prado, de 28 anos, que faleceu na manhã desta quinta-feira (30), após dias internada em estado grave em decorrência do acidente envolvendo uma carreta carregada com gás GLP na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa (RJ).

De acordo com informações da família, o corpo de Julia será liberado no sábado (02) e o velório e o sepultamento devem acontecer no domingo (03), em Aquidauana, cidade natal de Júlia. Familiares seguem providenciando toda a logística para o transporte.

A morte de Júlia causou grande comoção entre amigos, familiares e moradores da cidade, que acompanharam nos últimos dias a luta da jovem pela recuperação. Ela estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após sofrer queimaduras graves de aproximadamente 70% do corpo durante a explosão da carreta ocorrida no último dia 19. Além das queimaduras, a inalação dos gazes tóxicos também agravou o quadro de saúde da jovem.

Durante o período de internação, familiares utilizaram as redes sociais para atualizar o quadro clínico da jovem e agradecer pelas orações e mensagens de apoio recebidas da comunidade aquidauanense.

A tragédia também vitimou o esposo de Julia, Brendon Teodoro Marinato, que faleceu um dia após o acidente em decorrência dos ferimentos. O casal estava junto no veículo no momento da colisão.

Ao longo das últimas semanas, campanhas solidárias foram organizadas para auxiliar a família com os custos do tratamento, além de ajudar no cuidado da cadela do casal, Pandora, que também ficou ferida no acidente e segue em recuperação.

Julia Lara Prado era formada em Administração e era lembrada por amigos como uma jovem dedicada, alegre e cheia de sonhos. Nas redes sociais, inúmeras homenagens têm sido publicadas, destacando sua trajetória e o carinho que conquistou ao longo da vida.

Os horários e locais do velório e sepultamento em Aquidauana deverão ser divulgados pela família.

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