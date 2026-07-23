Velório de Marcelo será realizado nesta quinta-feira em Aquidauana

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O velório de Marcelo Dias, conhecido carinhosamente como Marcelinho, será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 17 horas, na Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua Cassimiro Brum, no Bairro Alto.

A notícia da morte gerou comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e instituições com as quais Marcelo manteve uma trajetória de dedicação e convivência.

A igreja Assembleia de Deus, que Marcelo frequentava, também manifestou pesar pela perda e anunciou luto pelo presbítero. A Simasul, empresa da Transdelta, emitiu uma nota de pesar, destacando a tristeza pela partida de Marcelo.

A Farmácia Popular de Aquidauana também lamentou profundamente a morte. Marcelo trabalhou por mais de 15 anos na empresa, onde construiu uma história marcada pela dedicação e pelo relacionamento com colegas e clientes.

O velório será uma oportunidade para familiares, amigos e pessoas que conviveram com Marcelo prestarem as últimas homenagens e se despedirem.