Vem aí a 3ª Feira do Morrinho em Aquidauana

Um dos destaques é o show de prêmios, que distribuirá R$ 3.000,00 aos participantes, além de música ao vivo com a dupla Raffa & Ruan, prometendo animar o público durante a noite.
Prefeitura de Aquidauana
A Feira do Morrinho chega à sua terceira edição reforçando a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento da economia local em Aquidauana. O evento será realizado neste sábado, 2 de maio, a partir das 18h, na Rua Antônio Campelo, próximo ao parque de exposições.
Promovida com a participação da Associação da Vila Pinheiro, a feira reúne produtores rurais da região, oferecendo ao público uma variedade de alimentos frescos e de qualidade, diretamente da agricultura familiar. Frutas, verduras, queijos, doces e outros produtos típicos estarão disponíveis, aproximando consumidores e produtores em um ambiente que valoriza o trabalho no campo.
Além da comercialização de produtos, a programação inclui atrações culturais e momentos de lazer para toda a família. Um dos destaques é o show de prêmios, que distribuirá R$ 3.000,00 aos participantes, além de música ao vivo com a dupla Raffa & Ruan, prometendo animar o público durante a noite.
A iniciativa também conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal de Aquidauana, reforçando o compromisso com o desenvolvimento rural e a promoção da cultura local.
Mais do que um espaço de comercialização, a Feira do Morrinho se consolida como um ponto de encontro da comunidade, celebrando tradições, incentivando pequenos produtores e fortalecendo a identidade cultural de Aquidauana. A expectativa é de grande público, reunindo famílias e visitantes em uma noite marcada por sabor, cultura e integração.
TRISTEZA
Assim como o esposo Brendon Marinato, a jovem de 28 anos não resistiu após o grave de explosão envolvendo carreta na Rodovia Presidente Dutra
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Autoridades visitaram obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.
ECONOMIA
Pnad Contínua: país tinha 6,6 milhões de pessoas em busca de trabalho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS