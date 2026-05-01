Vem aí a 3ª Feira do Morrinho em Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana

A Feira do Morrinho chega à sua terceira edição reforçando a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento da economia local em Aquidauana. O evento será realizado neste sábado, 2 de maio, a partir das 18h, na Rua Antônio Campelo, próximo ao parque de exposições.

Promovida com a participação da Associação da Vila Pinheiro, a feira reúne produtores rurais da região, oferecendo ao público uma variedade de alimentos frescos e de qualidade, diretamente da agricultura familiar. Frutas, verduras, queijos, doces e outros produtos típicos estarão disponíveis, aproximando consumidores e produtores em um ambiente que valoriza o trabalho no campo.

Além da comercialização de produtos, a programação inclui atrações culturais e momentos de lazer para toda a família. Um dos destaques é o show de prêmios, que distribuirá R$ 3.000,00 aos participantes, além de música ao vivo com a dupla Raffa & Ruan, prometendo animar o público durante a noite.

A iniciativa também conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal de Aquidauana, reforçando o compromisso com o desenvolvimento rural e a promoção da cultura local.

Mais do que um espaço de comercialização, a Feira do Morrinho se consolida como um ponto de encontro da comunidade, celebrando tradições, incentivando pequenos produtores e fortalecendo a identidade cultural de Aquidauana. A expectativa é de grande público, reunindo famílias e visitantes em uma noite marcada por sabor, cultura e integração.