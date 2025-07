Vem aí a ExpoAqui 2025; Confira a programação dos shows

Divulgação/ Sindicato Rural de Aquidauana

A cidade de Aquidauana já se prepara para receber a EXPOAQUI 2025, considerada a maior festa agropecuária do Pantanal. O evento acontecerá de 14 a 17 de agosto, com entrada franca e uma programação repleta de atrações musicais, rodeio de alto nível, feira agropecuária, leilões, cultura regional e gastronomia típica.



A grade de shows traz grandes nomes da música sertaneja nacional:



14 de agosto (quinta-feira) – Jads & Jadson

15 de agosto (sexta-feira) – Zé Henrique & Gabriel

16 de agosto (sábado) – Ralf

17 de agosto (domingo) – João Bosco & Vinícius



Além da música, o rodeio promete ser um dos destaques, reunindo os melhores atletas do país em busca de uma vaga para a final em Barretos, um dos eventos mais tradicionais do segmento.



Durante todos os dias, o público poderá visitar os estandes da feira agropecuária, com as maiores marcas do setor do agro, leilões de gado, palestras e diversas oportunidades de negócios.



A EXPOAQUI 2025 é uma realização do Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.



Para quem gosta de música, tradição e negócios, a EXPOAQUI é o ponto de encontro no mês de agosto. E o melhor: com entrada gratuita todos os dias.





