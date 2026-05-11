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Tributo

Vence nesta segunda-feira a primeira parcela do IPTU em Aquidauana

Contribuinte que estiver adimplente tem a possibilidade de receber até 20% de desconto

Da redação

Publicado em 11/05/2026 às 07:24

Atualizado em 11/05/2026 às 07:30

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Prefeitura de Aquidauana / O Pantaneiro - Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, informa que o vencimento da parcela única ou da primeira parcela do IPTU 2026 ocorre nesta segunda-feira (11). Com o slogan "IPTU 2026 Tá na mão", a campanha reforça a importância do pagamento em dia para o desenvolvimento da cidade.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em parcela única ou pela primeira cota do parcelamento devem quitá-lo até a data de vencimento. A mensagem da administração municipal é clara: "Pague em dia e ajude a cidade a ficar ainda melhor."

Os boletos podem ser obtidos de três formas: por meio da entrega direta realizada pelos Correios na residência dos contribuintes, pela emissão online no site oficial da prefeitura (www.aquidauana.ms.gov.br), ou presencialmente no Núcleo de Tributação, localizado em frente à Polícia Civil.

Serviço – Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com o Núcleo de Receitas e Tributação pelo telefone (67) 3240-1400 ou pelo WhatsApp (67) 99176-6083.

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