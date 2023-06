Venha para Aquidauana assistir a maior exposição de carros antigos do MS

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Nos dias 9, 10 e 11 de junho, todas as atenções estarão voltadas para O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Uma grande exposição de carros antigos, em perfeito estado de conservação, estará acontecendo para encantar as famílias presentes no evento. Muita música, com Chicão Castro, Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Banda Nômades e Marasmo. Tatuagem, praça de alimentação, segurança e banheiro. Para a diversão ser completa as manobras radicais com os motociclistas do Jacaré du Brejo vão emocionar o público.