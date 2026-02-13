Acessibilidade

13 de Fevereiro de 2026 • 20:02

Buscar

Últimas notícias
X
Transtorno

Ventania derruba poste e árvore e provoca queda de energia em Aquidauana

A força do vento derrubou uma árvore no bairro Alto e um poste de madeira no bairro São Francisco

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 17:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma ventania registrada no fim da manhã desta sexta-feira (13), por volta das 11h30, causou transtornos em pelo menos dois bairros de Aquidauana. A força do vento derrubou uma árvore no bairro Alto e um poste de madeira no bairro São Francisco.

No bairro Alto, moradores relataram queda de energia elétrica. Ainda não há confirmação se o desligamento foi provocado pela queda da árvore ou por outro fator relacionado à ventania.

Já no bairro São Francisco, o poste caiu e acabou rompendo a fiação de uma rede de internet de fibra óptica. Técnicos foram acionados e estão no local realizando a substituição do cabo e os reparos necessários para restabelecer o serviço.

Não há registro de feridos até o momento.

Leia Também

• Ventania provoca queda de árvores e danos em residência em Corumbá e Ladário

• Ventania causa estragos em Aquidauana na noite de sexta

• Ventania em Anastácio e Aquidauana deixa 2,6 mil domicílios sem energia

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Controle social

População pode participar de audiência de prestação de contas de Aquidauana

Retiro de Carnaval 2026 será realizado em Aquidauana

Festa

1º Carnalaço movimenta Bonito a partir de hoje (12)

Bonito implanta cadastro para bicicletas elétricas e veículos autopropelidos

Bonito garante novo aparelho de raio X digital e avança em demandas da saúde

Bonito inicia Jornada Pedagógica 2026 com foco na educação com sentido

Oportunidade

Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana

Publicidade

Carnaval

Confira a programação do Pirafolia 2026

ÚLTIMAS

Cuidado

Feira de adoção em Anastácio encontra novos lares para 21 cães e gatos

Evento realizado na Praça Garibaldi Medeiros reuniu animais resgatados pelo CCZ e contou com a presença do secretário de Saúde e da coordenadora do centro

Fogo

Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

O combate ao fogo foi realizado com aproximadamente 200 litros de água

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo