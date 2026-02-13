Ventania derruba poste e árvore e provoca queda de energia em Aquidauana

Uma ventania registrada no fim da manhã desta sexta-feira (13), por volta das 11h30, causou transtornos em pelo menos dois bairros de Aquidauana. A força do vento derrubou uma árvore no bairro Alto e um poste de madeira no bairro São Francisco.



No bairro Alto, moradores relataram queda de energia elétrica. Ainda não há confirmação se o desligamento foi provocado pela queda da árvore ou por outro fator relacionado à ventania.



Já no bairro São Francisco, o poste caiu e acabou rompendo a fiação de uma rede de internet de fibra óptica. Técnicos foram acionados e estão no local realizando a substituição do cabo e os reparos necessários para restabelecer o serviço.



Não há registro de feridos até o momento.