Verão está à porta e Aquidauana vai ferver

Ronald Regis / O Pantaneiro

O aquidauanense está preparando as armas para enfrentar um verão que se anuncia severo e marcante. Já no dia 22, quando a nova estação começa, os termômetros vão oscilar entre 23ºC e 34ºC, conforme a previsão do Climatempo.

Ironicamente, esses serão índices “fresquinhos”, considerando que, após o primeiro dia do verão, os termômetros não vão marcar mínimas abaixo de 25ºC e, não raro, as máximas estarão superiores a 39ºC.



Diante da previsão de altas temperaturas previstas para a estação que está chegando, O Pantaneiro foi às ruas ouvir alguns moradores de Aquidauana, uma cidade onde o calor nem sempre assusta as pessoas.



“O verão é sempre esperado. Férias e viagens, muito sol e calor. Nossa cidade é muito quente. Acredito que será um verão muito quente. O que assusta é a temperatura que nos assustou meses atrás. Somos aquidauanenses acostumados com o clima”, conta Paulo César Lopes, morador no bairro Serraria.



O protetor solar é um item que não pode faltar nas mãos da artesã, Sônia Aparecida dos Santos, do bairro Cidade Nova.

Não só o cuidado com a pele e o organismo, está na preocupação dos cidadãos, o bolso também causa temor, como revela o professor de educação física, Rodrigo Arima, morador no centro da cidade.