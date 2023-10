Vereador solicita fiscalização sobre o preço uniforme praticado nos combustíveis de Aquidauana

Valor de R$ 5,99 por litro de gasolina em Aquidauana e Anastácio. / Ronald Regis

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Aquidauana, realizada no dia 10, o vereador Wezer Lucarelli (PSDB), trouxe uma série de questionamentos a respeito dos preços praticados nos combustíveis na região. As indagações do vereador foram sobre um possível monopólio no setor de combustíveis.

Durante a sessão, o vereador levantou preocupações acerca do fato de que quase todos os postos de combustíveis em Aquidauana e Anastácio parecem estar adotando o mesmo valor, estabelecido em R$ 5,99 por litro de gasolina.



Em entrevista ao O Pantaneiro, o vereador destacou sua inquietação em relação a essa uniformidade de preços.

"Vários postos de gasolina aqui, e uma parte considerável deles pertence a poucos proprietários. Estes, que são dos mesmos proprietários, praticam o mesmo preço, que é R$ 5,99. Eu fui com a minha esposa a Campo Grande, deixei para abastecer em Anastácio, cheguei lá, R$5,99 a gasolina. Eu falei, não é possível, a não ser que seja obra do sobrenatural, que a população de Aquidauana tem um preço igual. Eu estou desconfiando, sim, que está havendo monopólio por esses postos." enfatizou o vereador Lucarelli.

Sessão Legislativa da Câmara de Aquidauana - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

Essas preocupações levantam a questão de um possível monopólio nos preços dos combustíveis em Aquidauana. O vereador argumenta que essa uniformidade de preços em postos, incentiva uma discussão mais profunda sobre a questão.

"Esse é um ponto de a gente discutir, sobre a suspeita de monopólio no preço do combustível daqui de Aquidauana. Quero chamar o Procon, a responsabilidade."

O parlamentar enfatizou que vai até o Ministério Público e levar o assunto a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Aquidauana, para tomar medidas apropriadas diante dessa situação.

Veja a entrevista: