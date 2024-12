Vereador solicita melhorias nas áreas de infraestrutura em Aquidauana

Divulgação/ Câmara de Aquidauana

Durante sessão ordinária realizada nesta terça-feira (03), o vereador Valter Neves (PP) apresentou indicações importantes a administração pública para melhorias em áreas de infraestrutura nos diversos bairros da cidade.



Valter encaminhou ao Secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas Ronaldo Ângelo e ao prefeito Odilon Ribeiro o pedido de pavimentação asfáltica com drenagem ou o lajotamento da rua Salvador Paes Proença entre a rua Dari Barcelos e a ponte que dá acesso a Vila Trindade.



Ademais, o vereador solicitou junto ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais Márcio de Barros Albuquerque e ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), Flávio Gomes da Silva Filho a realizar implantação de redutor de velocidade ou quebra mola ecológico, na rua Sete de Setembro (trecho entre as ruas Visconde de Taunay e Quintino Bocaiuva).



“Entendemos ser importante nosso pedido em razão das inúmeras reclamações que temos recebido no nosso gabinete”, justificou Valter.