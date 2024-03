Vereadores analisam dois projetos de lei em Reunião das Comissões Permanentes

Divulgação

Os vereadores titulares e suplentes das comissões permanentes Sargento Cruz, Anderson Meireles, Humberto Torres, Wezer Lucarelli, Chico Tavares, Tião Melo, Valter Neves, Reinaldo Kastanha, Professor Clériton, Nilson Pontim, Sebastiãozinho do Taboco e Everton Romero estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (18), na sala da Câmara Municipal, para discutir e deliberar sobre os projetos apresentados na pauta do dia.

Em análise, o projeto de lei nº 002/2024 de autoria do vereador Tião Melo que institui o dia municipal da feirante indígena, no dia 17 de abril.

Em segunda discussão, o projeto de lei nº 004/2024 de autoria do vereador Humberto Torres que inclui no calendário de eventos esportivos o desafio morro do Paxixi.

Os projetos foram apreciados e aprovados pelos vereadores e seguem para a discussão e votação em plenário na Sessão desta terça-feira (19).

As sessões são transmitidas ao vivo pela rede social Facebook, Youtube e através da América FM 100,9.